"Мы создали возможность беспрепятственно добираться из курортного парка на Курортное озеро с помощью обводных терренкуров. Именно об этом мы и хотим рассказать в нашем приложении. Как выстроить маршрут человеку, который испытывает затруднения при самостоятельном передвижении", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Бакулина.

Отмечается, что в разделе "маршруты" мобильного приложения в скором времени появится отдельная вкладка, где можно будет выбрать особый путь передвижения по лечебным терренкурам, а именно маршрут для маломобильных групп населения.

Этот пешеходный маршрут беспрепятственно смогут посетить инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, поясняет пресс-служба.