"Представители 60 курортов, инвесторов и государства встретятся в горах Сочи для обсуждения новых сценариев развития отдыха в России", — говорится в сообщении.

Главная задача форума — запустить новые законодательные проекты для развития и поддержки отраслей туризма и горнолыжного отдыха в России.

В образовательной программе четыре основных направления: маркетинг территорий и туристических продуктов в новых условиях, проведение мероприятий для привлечения дополнительного гостевого потока, тренды развлечений на курортах, российские инновации и импортозамещение.

Для всех участников организуют индивидуальные консультации по вопросам маркетинга без допрасходов, безопасности и юридического сопровождения. Откроется выставка горнолыжной индустрии, оборудования для развлечений и туризма, пройдут мероприятия для специалистов горнолыжной отрасли.

В рамках форсайт-сессии "Бизнес и государство" организаторы намерены открыть прямой диалог с представителями Минэкономразвития, Корпорации Туризм.РФ, депутатами Госдумы, представителями Росконгресса, АО "Кавказ.РФ", министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"Свои проекты представят ГК "Интеррос", ООО "Мантера-групп", АО "Газпром", "Союзмультфильм" с проектом "Союзмультпарк", курорт "Манжерок", спортивно-туристический кластер "Игора", ГЛК Аджигардак, ГЛК "Солнечная долина", спортивно-туристический комплекс "Воробьевы горы", "Парки России", АО "Корпорация Туризм.РФ" и многие другие", — добавили в пресс-службе.