"Пандемия COVID-19 еще не завершена. Еще многое предстоит сделать. В частности, преодолеть разрывы в охвате вакцинацией между различными странами. Бедные страны мира все еще нуждается в вакцине. Там все еще ситуация абсолютно неблагополучная", — сказала Вуйнович в ходе открытия X Международного форума здоровья в Петербурге во вторник.

По ее словам, также настораживают низкие показатели тестирования, выявление новых штаммов и неопределенность в отношении мутаций коронавируса.

"Нам необходимо признать тот факт, что растущие и накладывающиеся друг на друга кризисы стали нашей новой реальностью. Это наглядного демонстрировала пандемия COVID-19. Но есть и другие вспышки — оспы обезьян и полиомиелита",- сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, снова фиксируются случаи кори и дифтерии.

Вуйнович отметила, что масштабный охват вакцинацией должен полностью обезопасить эти вирусы.

"Система здравоохранения и общество должны быть готовы бороться с каждой такой угрозой. (...) Для Всемирной организации здравоохранения новая реальность — это двухпотоковая система здравоохранения. Это означает, что все страны должны быть способны поддерживать постоянную готовностью медицинских систем и реагировать на чрезвычайные ситуации. При этом не прерывать плановые мероприятия по профилактике заболеваний", — сказала Вуйнович.