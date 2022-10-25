"Оборот столичных предприятий торговли и услуг в январе-сентябре 2022 года достиг 12,8 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 20,7% в текущих ценах", — говорится в сообщении.

По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за девять месяцев 2022 года выручка сферы торговли увеличилась на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 5,7 трлн рублей.

Кроме того, по данным департамента экономической политики и развития Москвы, оборот предприятий сферы услуг по итогам девяти месяцев 2022 года составил 7,1 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода 2021 года на 19,3%.

"Наиболее существенный рост в январе-сентябре 2022 года наблюдался у организаций культуры, досуга и спорта — на 48,5%, до 268,6 млрд рублей. Выручка заведений общественного питания увеличилась на 40,4%, до 384,6 млрд рублей. Гостиницы и туристические агентства заработали 573 млрд рублей, что на 31,7% выше результата аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.