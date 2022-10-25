"Замок Шереметева с начала 2022 года принял 36 тыс. посетителей — на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщает региональное министерство культуры.

Количество проводимых здесь экскурсий выросло на 6,5% — до 1 346. Кроме того, в замке переночевали 3 152 человек, что на 9% больше, чем в прошлом году.

Также в этом сезоне на территории замка прошел показ балета "Раймонда" Марийского академического театра оперы и балета и гастрономический фестиваль Поволжья "Гурманим Марий Эл".

"Планируется, что театрализованные представления и концертные программы в архитектурном ансамбле замка Шереметева будут представлены и в 2023 году", — отмечают в Минкультуры.

Замок Шереметева — дворцово-парковый ансамбль, расположенный в поселке Юрино Марий Эл, на берегу Волги. Является памятником архитектуры федерального значения.

В 1812 году село Юрино купил богатый нижегородский помещик Василий Шереметев — внучатый племянник графа Шереметева, фельдмаршала Петра I.

Основными строителями замка были его потомки — крупный землевладелец Василий Шереметев и его сын Петр. Строительство началось в 1874 году и завершилось в 1915 году.

В замке почти 100 комнат, а общая площадь усадьбы с парком — более 45 гектаров.

После революции в замке располагались санаторий и дом отдыха. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь.

Летом этого года в Юрино из Нижнего Новгорода курсировали судна на подводных крыльях "Валдай 45Р".