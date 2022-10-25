Маршрут разрабатывается в рамках Всероссийского проекта "Музейные маршруты России".

"Объектами показа станут в том числе Тула с музеем Л.Н.Т. (филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна" Л.Н.Толстого), Домом дворянского собрания, село Тургенево с музеем "Бежин луг" и достопримечательности Белева. Промежуточная остановка будет проходить через достопримечательные места Плавска и Одоева", — говорится в сообщении.

Всего в маршрут будут включены восемь музеев, связанных с яркими личностями Тульского региона в области литературы. Также предложены три межрегиональных маршрута с Московским, Калужским и Орловским регионами. Также музей-усадьба "Ясная Поляна" разработает музейный маршрут к 200-летию со дня рождения Льва Толстого.

До 1 ноября министерство культуры РФ совестно с Российским союзом туриндустрии определит маршруты и представит их в рамках Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", подчеркивается в сообщении.