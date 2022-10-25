"Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила полетную программу Минск — Пермь — Минск и приостановила продажу авиабилетов. Точные сроки отмены рейсов не определены", — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания планировала начать полеты из Перми в Минск с 26 октября. С той же даты предполагались рейсы Екатеринбург-Минск.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщили, что начало выполнения рейсов в Минск из Екатеринбурга также скорректировано.

По информации представителя авиакомпании, рейсы по обоим направлениям перенесены на весну 2023 года по причине "низкого предварительного спроса".