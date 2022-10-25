Главной темой станет "Стратегии эпохи турбулентности".

В первый день работы форума на одноименном пленарном заседании участники обсудят разработку и реализацию стратегий с учетом текущих вызовов.

На второй день работы форума, 1 ноября, запланировано пленарное заседание Счетной палаты РФ "Результативность и эффективность реализации стратегий: от отдельных мероприятий к улучшению качества жизни граждан".

Кроме того, ведущие эксперты туристской отрасли обсудят на форуме международное и межрегиональное взаимодействие для увеличения туристического потока в Россию, создания благоприятного климата и продвижения потенциала регионов. Темой для отдельной дискуссии станут актуальные тенденции и инновационные возможности развития водного туризма в Петербурге и новые технологические разработки в этой сфере.

Первый Форум стратегов состоялся в 2002 году. Ежегодно в форуме участвуют представители Федерального Собрания, министерств, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, предприниматели и ученые для обсуждения актуальных стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов РФ.