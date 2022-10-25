"25 октября спасатели выдвинулись к завершающей точке маршрута и в 19:00 местного времени (11:00 мск) встретились с участниками туристической группы. Туристы от медицинской помощи отказались", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 22 октября вечером спасателям поступила информация о том, что у трех участников зарегистрированной тургруппы, находящейся у подножия вулкана Баранский, появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры.

Группа состоит из четырех человек, ее маршрут пролегает через район мыса Конакова, бухту Исоя, бухту Любава, подножье вулкана Баранского, протяженность маршрута составляет 60 км. Сотовая связь в данном районе отсутствует.

Первоначально поиски спасателей результата не дали. 24 октября с помощью спутниковой связи удалось связаться с тургруппой, ее участники сообщили, что их самочувствие улучшилось и они решили продолжить маршрут. 25 октября им навстречу по другому маршруту выдвинулись спасатели.