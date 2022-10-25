"Туристические показатели за летний период 2022 года продемонстрировали значительное увеличение внутреннего турпотока в столицу. По данным комитета по туризму Москвы, он вырос примерно на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Из 6,2 млн туристов количество соотечественников этим летом составило рекордные 90% — 5,6 млн", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, чаще всего Москву посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Тульской и Владимирской областей.

Этим летом в столице выросла доля туристов в возрасте от 55 лет и старше. Во время путешествия чаще всего они предпочитали останавливаться в гостиницах: рост составил 26% по сравнению с весенними месяцами (март — май) и 41% — с прошлым летом.

"Это обусловлено в том числе введением правительством Москвы программы стимулирования поездок туристов старшего поколения. В соответствии с ней туроператоры могут получить компенсацию. Сумма выплаты за одного человека составляет от одной до пяти тысяч рублей в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества посещенных экскурсий, культурных, спортивных и других мероприятий", — поясняется в материтале.

Большинство туристов, посетивших столицу этим летом, — россияне от 35 до 44 лет, путешествующие на поезде.

Что касается остальных возрастных групп, то за первое полугодие 2022 года 27% турпотока в Москву составили россияне от 30 до 39 лет и 24% — от 40 до 49 лет.

По данным мэрии, больше всего денег тратили во время поездок туристы в возрасте от 30 до 49 лет, на них пришлось 55% общих трат. Лидером среди регионов стал Дальневосточный федеральный округ — турист из ДФО в среднем тратил 19% своей зарплаты, меньше всех тратили путешественники из ЦФО (5,8%).

В среднем туристы во время поездки в столицу тратили около 10 тыс. рублей (на основе данных о банковских транзакциях, совершенных на территории Москвы). Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание – 69%.

За шесть месяцев туротрасль принесла в городской бюджет 50,2 млрд рублей. Обороты столичных отелей и турагентств за январь-июнь выросли на 50% и достигли 44,7 млрд рублей.