"Более 30 муниципальных музеев Московской области подготовили к акции специальные программы. Ожидается, что их участниками станут свыше 1,5 тысяч жителей и гостей региона", — говорится в сообщении.

Так, посетителей Егорьевского историко-художественного музея ждет интерактивная программа "Доход не бывает без хлопот", в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы пройдет выставка "Традиции родного края, исторические одежды родного края".

В музее С.И. Танеева в Дютькове Одинцовского округа состоится концерт классической музыки, на котором прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, будет работать кинолекторий "У истоков российского синематографа", на котором расскажут о зарождении и становлении отечественного и мирового кино в начале ХХ века.

Ранее сообщалось, что государственные музеи Московской области подготовили к "Ночи искусств" экскурсии, квесты, иммерсивное шоу.