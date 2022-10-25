"Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней при визовом сборе $35 за один раз с целью продвижения туризма, пострадавшего из-за пандемии COVID-19. Эта визовая схема будет действовать до 25 июня 2023 года", — говорится в письме туроператорам, копия которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Ранее визы ЕТА действовали 30 дней с даты приезда и могли быть продлены до шести месяцев в департаменте иммиграции и эмиграции Шри-Ланки.

Для получения электронного разрешения на въезд нужно заполнить анкету на английском языке. Подтверждение дается в течение 24 часов. После получения подтверждения необходимо оплатить визовый сбор, который не взимается с детей до 12 лет.

Как отмечают туроператоры, Юго-Восточная Азия сейчас пользуется повышенным спросом со стороны российских туристов. Сказывается желание авиакомпаний запускать рейсы по этому направлению.

"Спрос на туры на Шри-Ланку в данный момент очень активный. Направление уже вошло в топ-5 по продажам на зимний период и спрос продолжает расти. Наиболее популярные курорты Унаватуна, Бентота и Хикадува", — отметили в пресс-службе туроператора "Интурист".