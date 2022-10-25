"FlyOne Armenia расширяет географию полетов по городам России. Авиакомпания начнет выполнять рейсы из ереванского международного аэропорта "Звартноц" в Международный аэропорт Минеральных Вод им. М.Лермонтова с периодичностью три рейса в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Полеты начнутся 14 ноября", — сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что Минводы станут пятым российским городом, включенным в карту полетов FlyOne Armenia.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора. В настоящее время она выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Кишинев, Стамбул, Лион, Париж, Тбилиси.