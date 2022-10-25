Пилотный проект планируется запустить на российско-литовской границе в МАПП Чернышевское.

Решение о внедрении системы электронной очереди для автотранспорта, следующего за границу, было принято Минтрансом России.

"Это вызвано тем, что в настоящее время отсутствует законодательная база, регламентирующая стоянку и очередность въезда автотранспорта на автомобильные пункты пропуска с целью пересечения российской государственной границы. Локально проблему очередей на границе не решить", — поясняет пресс-служба.

Аналогичные системы, позволяющие записаться на пересечение границы в конкретное время, а до подъезда к границе ожидать своей очереди на специальной площадке, многие годы действуют в соседних государствах.

"Мы, со своей стороны, в качестве накопительной площадки для автотранспорта определили земельный участок, расположенный на 146 километре федеральной трассы Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литвой. По информации Минтранса России до конца текущего года планируется произвести на этой площадке монтаж оборудования системы электронной очереди", — пресс-служба цитирует министра развития инфраструктуры области Евгению Кукушкину.

Ожидается, что система электронной очереди начнет работать в следующем году. Возможность бронирования места для въезда в автомобильные пункты пропуска позволит снизить время ожидания и повысить комфортность процедуры пересечения государственной границы РФ грузовым и легковым транспортом.

Как сообщалось, в течение 2022 года на российско-литовской границе в пункте пропуска Чернышеввское регулярно образовываются большие очереди из грузовых фур, следующих как на выезд из РФ, так и на въезд.

Российская таможня связывает такую ситуацию с неритмичностью в работе таможенных органов сопредельного государства.

В свою очередь таможня Литвы заявила, что ответственность за ситуацию лежит на российской стороне.

В связи с санкционным режимом таможня Литвы ужесточила контроль за грузовыми перевозками автотранспортом.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного — в городе Советске — ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".