Сбой длится уже около часа, и на данный момент сообщается уже о более 70 тыс. жалобах на работу приложения в Великобритании, США и Европе. В частности, не отправляются сообщения, также пользователи жалуются на проблемы с соединением с сервером.

Сбои в работе мессенджера наблюдаются и в России, убедился корреспондент "Интерфакса".

С начала года это самый крупный сбой WhatsApp, отмечает портал The Verge. В прошлом году мессенджер был недоступен вместе с общим сбоем сервисов Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), когда наблюдались проблемы у Instagram, Messenger, Oculus и Facebook. Тогда сбой продлился 6 часов.