"На Часе контроля с коллегами обсуждали развитие и содержание нашей дорожной инфраструктуры. Сейчас работаем над организацией в Сочи прибордюрных парковок. Определили 79 улиц во всех районах курорта, где возможно обустроить парковочное пространство для более 4,3 тыс. автомобилей", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По его словам, опыт по возведению парковочных мест изучили в Казани и Москве.

"До конца года подготовим необходимую документацию на конкурс, нормативную базу. Задача у инвестора серьёзная: во взаимодействии с нами, ГИБДД обеспечить необходимую инфраструктуру, чтобы сделать прибордюрную парковку в городе максимально удобной для автолюбителей", — отметил Копайгородский.

По его словам, реализация проекта начнется в 2023 году.

Кроме этого, мэр Сочи сообщил, что особенное внимание уделяется и содержанию дорожной инфраструктуры, которой "ежедневно пользуются сотни тысяч жителей и гостей".

"На рабочем совещании затронули тему содержания мостов, пешеходных переходов, остановочных павильонов. Первичная задача — поддерживать их в надлежащем санитарном состоянии. В ремонте нуждаются часть объектов, в том числе на гостевых маршрутах. Будем закладывать эти мероприятия в бюджет следующего года", — написал Копайгородский.