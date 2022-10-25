Контракт будет заключен по начальной (максимальной) цене — 4 млрд 144 млн 953 тыс. рублей.

Всего на заключение контракта претендовало четыре компании.

Как сообщалось, в августе текущего года ФКУ "Ространсмодернизация" объявило открытый конкурс на реконструкцию аэропорта "Мурманск". Согласно конкурсной документации, работы по реконструкции аэропортового комплекса должны быть выполнены до декабря 2024 года.

В сентябре ФАС России приостанавливала конкурс из-за жалобы ООО "ПК Русгард" (Ростов-на-Дону), которое было не согласно с отклонением своей заявки на участие в конкурсе. Затем антимонопольная служба признала эту жалобу необоснованной.

Реконструкция проводится в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

Согласно проекту, планируется расширить северный перрон комплекса с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструировать рулежную дорожку, водосточно-дренажные системы и объекты электроснабжения. Также обновят систему светосигнального оборудования и заменят систему дистанционного управления. Кроме того, в рамках проекта на территории аэропорта построят новую аварийно-спасательную станцию с патрульной дорогой.

Реконструкция пройдет в условиях действующего аэропорта.

По данным на сайте "Промстройсервиса", компания основана в 1996 году, занимается промышленным, жилищным, инфраструктурным и дорожным строительством в различных регионах России.