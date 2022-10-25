Как сообщает пресс-служба музея, выставка станет доступна для посещения в Поганкиных палатах с 26 октября.

"В период с 2000 по 2016 годы в Пскове обнаружили три клада. Самый выдающийся нашли в 2016-м — 5640 предметов. Клад был обнаружен в нескольких емкостях: 6 жестяных банок с монетами и 2 крупных серебряных сосуда. Позднее неподалеку в раскопе нашли еще два комплекса: жестяную коробку, наполненную сокровищами, а второй — сильно заржавевший комок находок. Интересно, что во второй части клада сохранились две бутыли с алкоголем — с самогоном и мадерой", — рассказали в музее.

Сотрудникам Псковского музея-заповедника удалось установить хозяина богатейшего клада — Александра Хвоинского, губернского секретаря, члена Псковского археологического общества.

"Уникальность псковского клада состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю — от самого восхождения до полного её крушения. Посетители увидят монеты чеканки всех представителей династии Романовых — от Михаила Федоровича до Николая Второго", — подчеркнули в музее.

В экспозиции представлено менее 7% найденного. Основное внимание на выставке уделено Петровской эпохе.

"Среди экспонатов — целый монетный ряд с портретными изображениями Петра I, начиная с его юности и заканчивая периодом 1725 года, уникальный бородовой знак 1699 года, единственный аналог которому хранится в Государственном Эрмитаже, а также жемчужина выставки — петровская полуполушка — медная монета, выпускавшаяся в Российской империи при Петре I в 1700 году. До этого момента информация о ней хранилась лишь в исторических документах, а теперь посетители смогут воочию увидеть этот бесценный экспонат", — говорится в сообщении.