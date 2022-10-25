"Глава Астраханской области предложил присвоить регионам Волжского бассейна статус единой геостратегической территории. Закрепление статуса позволит ряду субъектов преодолеть инфраструктурные ограничения федерального значения, выровнять диспропорции между регионами, обеспечить интересы экономической и национальной безопасности страны", — сообщает пресс-служба астраханского губернатора по итогам заседания рабочей группы комиссии Госсовета РФ программы "Великий Волжский путь".

Заседание состоялось накануне в Москве, его провел помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин при участии Бабушкина, который возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета по программе "Великий Волжский путь".

В мероприятии также приняли участие представители Совета Федерации и Государственной Думы, федеральных и региональных исполнительных органов, экспертного сообщества.

По данным пресс-службы, идет формирование программы "Великий Волжский путь", рабочая группа получила более 50 предложений, на основе которых сформирован проект программы.

В настоящее время он включает свыше 100 мероприятий по развитию транспорта, логистики, туризма, сохранению экологического баланса волжских регионов.

Следующий этап — оценка эффективности этих мероприятий и расстановка приоритетов.

"Программа "Великий Волжский путь" сегодня имеет статус значимого межрегионального проекта, объединяющего все регионы Волжского бассейна. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои уникальные преимущества. При разработке программы необходимо учитывать интересы всех сторон", — цитирует пресс-служба слова астраханского губернатора.

О необходимости разработки программы, которая способствовала бы гармоничному развитию волжских регионов, Бабушкин говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в начале этого года.

"Глава государства поддержал идею — "Великий Волжский путь" будет способствовать не только развитию туризма, но и реализации транспортного потенциала волжских регионов в контексте международного транспортного коридора "Север-Юг", — отмечается в пресс-релизе.