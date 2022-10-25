По данным сейсмологов, первый афтершок был зафиксирован в 9:32 по местному времени (4:32 мск). Энергетический класс 10,6 магнитуда 3,6. Эпицентр находился в 18 км южнее поселка Листвянка, рядом с истоком Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.

Второй афтершок энергоклассом 10,5 магнитудой 3,6 был зафиксирован там же в 10:25 (5:25 мск).

Третий афтершок энергоклассом 9,7 магнитудой 3,1 зафиксирован в 11:02 (6:02 мск).

Кроме того, по данным сейсмологов, за 40 минут до землетрясения в его эпицентре фиксировался слабый толчок энергоклассом 9,5 магнитудой 3.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 энергоклассом 12,4 произошло во вторник в 8:33 (3:33 мск) в 22 км южнее поселка Листвянка Иркутской области. Его ощутили в более 100 населенных пунктах Иркутской области и республики Бурятия. В Листвянке было 5-6 баллов, в селе Выдрино (Бурятия) — 5 баллов, в Иркутске — 3-4 балла.

По данным МЧС, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Все объекты жизнеобеспечения работают.

Ранее также сообщалось, что в воскресенье возле истока Ангары в акватории Байкала фиксировалось землетрясение энергоклассом 9,5 магнитудой 3. В порту Байкал ощущалось 4 балла, в туристическом поселке Листвянке — 3 балла.

Таким образом, с 24 октября в акватории Байкала рядом с истоком Ангары произошло пять сейсмособытий.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), на севере — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль. Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.