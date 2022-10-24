"В 15:41 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: город Краснодар, улица Зиповская. (...) В 15:46 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли трехэтажного здания на площади 20 м2. Проведена эвакуация 140 человек", — говорится сообщении.

Согласно размещенным в соцсетях видео, пожар произошёл в ресторане "Пиноккио". В пресс-службе краевого ГУ МЧС "Интерфаксу" подтвердили, что тушат "объект системы питания". По информации спасателей, в настоящее время пожар локализован на площади 25 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.