Распоряжение датировано 24 октября.

Суханов был назначен замглавы Минтранса в июле 2020 года, когда министерство возглавлял еще Евгений Дитрих, которого в ноябре того года сменил экс-гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

До назначения в Минтранс Суханов более шести с половиной лет работал в должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

РБК, ссылаясь на источники в Минтрансе, ранее сообщал, что Суханов покинет пост после взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября.