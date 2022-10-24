"Подмосковье стало одним из регионов-лидеров по вовлеченности организаций к программе "Пушкинская карта" за сентябрь. На территории региона в программе принимают участие 322 учреждения культуры. С начала текущего года в регионе выдано свыше 260 тыс. "Пушкинских карт", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что по карте реализовано более 141 тыс. билетов в культурные учреждения. Всего в России к программе подключились почти 8 тыс. организаций.