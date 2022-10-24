"На фестивале 4 ноября будут представлены национальная кухня, костюмы народов и музыкальные инструменты. Кроме этого, организуют выставку ассоциации ремесленников Ингушетии, где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и ремесленного мастерства", — цитирует Мизиева пресс-служба главы и правительства республики.

Как отметил представитель Миннаца региона, всего в Ингушетии проживают представители 15 диаспор: немецкой, русской, казахской, азербайджанской, грузинской, армянской, афганской, турко-месхетинской, узбекской, таджикской, киргизской, чеченской, татарской, дагестанской и осетинской, которые также участвуют в подготовке и организации мероприятия.

Помимо этого, в рамках празднования Дня народного единства состоятся акции "Ночь искусств", День открытых дверей во всех музеях республики, бесплатные экскурсии, обзоры и презентации выставок, выставки детских рисунков, фотодокументальные и иные выставки, интеллектуальные игры, спектакли, мастер-классы и многое другое. Культурно-досуговые учреждения проведут порядка 40 тематических мероприятий для жителей муниципальных районов.