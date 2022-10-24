«За минувшие два года удалось сформировать тренд на путешествия по России. Фактически сейчас создаются основы для формирования новых предпочтений россиян в отдыхе. Мы это видим по динамике спроса наших клиентов. В этом году мы рассчитываем отправить по России более 500 тыс. туристов, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом 10% от этого числа отправятся в путешествия в рамках чартерных программ», — рассказал он на круглом столе, организованном комитетом по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

По словам Сирченко, спросом пользуются не только традиционно популярные курорты краснодарского края, но и Казань, Алтай, Карелия, Шерегеш в Кузбассе, Бурятия, Дагестан, Чечня, дальневосточные регионы.

При этом эксперт отметил, что вызовы текущего года существенно повлияли на работу туротрасли.

«Пришлось снова адаптироваться к изменениям: ограничениям авиасообщения, санкционному давлению со стороны ряда зарубежных стран, и это, конечно, вызывало опасения у туристов и выразилось в резком падении спроса на путешествия», — пояснил он.

Сирченко подчеркнул, что выстоять в нынешних условиях помогли меры государственной поддержки, государственные программы и проекты, направленные на развитие внутреннего туризма – туристический кешбэк, субсидирование чартеров по России, грантовая поддержка и другие.

«Предлагаю продолжить эти программы в новых условиях и при новом ответственном за туризм органе власти Минэкономразвития. Все, что давало положительный эффект, надо продолжать. И сохранить сложившийся диалог между органами власти и турбизнеса», — заключил он.