По его словам, для нормализации цепей поставок потребуется еще 18 месяцев.

"Это настоящая проблема для всей отрасли", — сказал он на мероприятии Американской торговой палаты в Австралии.

"Это означает, что у нас существенные трудности с запасными частями", — добавил Джойс.

Перебои в цепочках поставок после пандемии коронавируса усложняют процесс замены компонентов самолетов, что в некоторых случаях приводит к задержкам и отменам рейсов и снятию лайнеров с эксплуатации.

Так, Jetstar, бюджетному авиаперевозчику Qantas, в определенный момент пришлось приостановить полеты сразу шести из 11 широкофюзеляжных самолетов, что привело к проблемам с составлением расписания полетов. В числе проблем Джойс назвал увеличение срока замены деталей и проблемы с поиском специфических запчастей.

Qantas ранее в октябре сообщила, что зарезервировала 200 млн австралийских долларов ($127,6 млн) на восстановление операций и решение проблем с цепочками поставок.

Акции Qantas по итогам торгов в понедельник подешевели на 0,2%. С начала года они выросли на 16,4%.