На странице зверинца в соцсети сообщается, что детеныш появился у самца Брецеля и самки Сушки. Малышку назвали Ватрушкой.

"Детенышам альпак в нашем зоопарке дают "хлебобулочные" имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных "сдобными" именами превратилось в традицию. Новорожденная малышка отличилась обилием белоснежных пятнышек и сразу стала напоминать о булочке с творожной начинкой", — сообщают в зоопарке.

Сейчас Ватрушка живет в вольере с мамой Сушкой и сестрой Шарлоткой, а отец семейства Брецель — по соседству. "Детеныш растет активным, здоровым и любопытным, прекрасно ладит с сестренкой и всюду хвостиком увивается за матерью", — отмечают в зверинце.