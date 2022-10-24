Фото: Курорт Красная Поляна

Как следует из распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина, государственной награды курорт удостоился за разработку и реализацию стратегии развития интегрированного курорта.

Фото: Курорт Красная Поляна

«Выбранная концепция позволила создать конкурентоспособный на внутреннем и международном рынках туристский кластер – комплексный курорт нового типа, уникальный по набору и формату предлагаемых продуктов и услуг. Инструменты интегрированного курорта помогают ускорить строительство туристической инфраструктуры и являются примером того, как можно достигать высоких показателей и масштабировать этот опыт при создании курортов в других регионах», — отметили в правительстве.

Фото: Курорт Красная Поляна

В пресс-службе курорта добавили, что концепция интегрированного курорта оказалась не только новаторской, но и экономически эффективной.

«Всего за 4 года Курорт Красная Поляна увеличил выручку на 60%, количество гостей выросло до более чем миллиона человек в год, рост EBITDA составил 350%. Модель интегрированного курорта, когда всеми отелями, сервисами и городской средой управляет единая компания будет реализована в республике Адыгея при строительстве всесезонного горного курорта «Лагонаки», — подчеркнули в пресс-службе.

Среди претендентов на премию было 130 проектов, из них лауреатами стали 10.