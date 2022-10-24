"Туристский "коридор" объединяет территории Москвы, Московской, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областей, Республики Карелия и Петербурга. Такой комплексный подход к планированию — эффективный инструмент развития инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности территорий", — написал Корнеев.

Мнения будут собирать до 18 декабря на онлайн-платформе москвапетербург.рф.

Каждый пользователь может отметить точку на карте и добавить фотографии, наиболее полно раскрывающие идею. Анализ предложений должен помочь найти "жемчужины" в каждом регионе и оптимизировать взаимодействие субъектов, чтобы получить наиболее интересные туристические программы.

Мастер план "Из Москвы в Петербург" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется создать к концу 2023 года. Соглашение о его разработке было подписано главами восьми регионов на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.