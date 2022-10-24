При этом турпоток в Азербайджан за 9 месяцев 2022 года по сравнению с доковидным периодом — январем-сентябрем 2019 года оказался ниже в 2 раза.

По данным ведомства, 26,6% посетителей прибыли из Российской Федерации, 19,6% — из Турции, 11% — Ирана, 7,4% — Саудовской Аравии, 4,8% — Грузии, 3,2% — Пакистана, 3,1% — Индии, 2,3% — ОАЭ, по 1,8% — Украины и Казахстана, по 1,7% — Израиля, 1,6% — Кувейта, 1,5% — Узбекистана, 1,4% — Омана, 1,1% — Великобритании, 11% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 74,4% — мужчины, 25,6% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3,1 раза — до 283,6 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,9 раза — до 395,3 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 2,4 раза — до 55,8 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-сентябре текущего года увеличилось в 1,1 раза — до 1 млн 110,8 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 3,1 раза, в Грузию — в 1,8 раза, в Турцию — в 1,7 раза, в РФ — в 1,2 раза.

47,3% граждан Азербайджана посетили Турцию, 17,7% — Россию, 11,1% — Иран, 8,5% — Грузию и 15,4% — другие страны. 64,1% выездного турпотока составили мужчины, женщины — 35,9% женщины.