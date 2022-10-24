«В настоящее время динамика по ключевым показателям нацпроекта положительная и демонстрирует рост. Так, по итогам летнего туристического сезона в стране совершено около 41 млн туристических поездок, по нашим расчетам до конца года этот показатель должен достичь не менее 58 млн», — цитируют Чернышенко в его аппарате.

Как отметил вице-премьер, правительство реализует целый комплекс мер государственной поддержки туриндустрии для системного решения ключевых задач: роста турпотока, увеличения номерного фонда и числа рабочих мест.

«По прогнозу к 2030 году туристический поток должен увеличиться в 2,2 раза и составить 140 млн турпоездок в год (+75 млн поездок, в 2,2 раза в сравнении с 2019 годом). Объем номерного фонд рассчитываем увеличить минимум в 1,5 раза (с 608 тыс. до 909 тыс. номеров), рабочие места — до 4,9 млн человек (в два раза, с 2,5 млн)», — пояснил он.

По словам Чернышенко, правительство обеспечивает необходимое финансирование: с 2021 по 2024 годы заложено 223 млрд рублей. Плюс региональные бюджетные средства 94 млрд рублей. и внебюджетные инвестиции на строительство инфраструктуры 688 млрд рублей.