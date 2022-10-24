"Трех филинов обыкновенных (Bubo bubo), занесённых в Красную книгу РФ, выпустили в дикую природу в окрестностях болота Чистое в Славском районе. Расстояние между точками выпуска составляло порядка 4 километров, чтобы у птиц не было конкуренции и обеспечено достаточное количество кормовой базы", — говорится в сообщении.

Филины появились на свет в апреле и мае 2022 года в региональной общественной организации "Клуб любителей соколиной охоты "Бусидо". У общества имеются разрешительные документы на содержание и разведение в полувольных условиях и в искусственно созданной среде обитания нескольких видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ.

По оценке специалистов, филины клинически здоровы, питаются живым кормом и при выпуске способны адаптироваться в дикой природе.

Всего за 4 года в Калининградской области выпущено 10 филинов, выращенных в Клубе любителей соколиной охоты, отмечает пресс-служба.