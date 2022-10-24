"Форум в этом году впервые будет идти почти на протяжении целого месяца. За это время мы постараемся разрушить стереотип и показать, что в невысокие туристические сезоны нам есть что предложить амурским туристам или гостям из разных регионов страны. Постарались сделать событие интересным как для представителей туристического бизнеса, так и для широкой аудитории", — приводятся в сообщении слова первого заместителя Минэкономразвития региона Екатерины Киреевой.

С первого дня открытия форума и до 28 октября представители промышленных предприятий смогут познакомиться с технологиями создания и продвижения экскурсий на объектах. С 25 по 27 октября федеральные эксперты проведут инспекшн-тур по промышленным объектам, в рамках которого на практике оценят потенциал крупных и малых предприятий.

В Приамурье туристические группы готовы принять на 15 промышленных объектах, из которых флагманом является космодром Восточный, а также гидростанции. С начала года их посетили около 30 тыс. жителей области и гостей региона.

В рамках форума планируется также гастрономическая неделя. С 7 по 11 ноября в Благовещенске участники форума смогут попробовать блюда из амурских продуктов и побывать на мастер-классах по их приготовлению в нескольких ресторанах амурской столицы. Кроме того, состоится серия детских экскурсий, а также мастер-классы по созданию сувенирного бренда и развитию проектов в туристической сфере и другие мероприятия.