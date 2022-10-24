«Новый зимний сезон на «Роза Хутор» планируется открыть 23 декабря. Однако точная дата будет зависеть от текущих погодных условий, прежде всего наличия стабильного снежного покрова», — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что курорт предлагает лыжникам и сноубордистам наиболее широкую в России сеть трасс общей протяженностью более 105 км и 32 подъемника.

«К новому зимнему сезону будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и другие возможности для катания. Часть участков трасс будут расширены – это касается спусков на северном склоне хребта Аибга: «Горизонт» (выше 1600 метров над уровнем моря), пересечения трасс «Лабиринт» и «Тритон» (ниже 1600), «Тритон» (ниже 1600) и «Каскад» (ниже 1600)», — добавили на курорте.

В зимнем сезоне продолжит работу горнолыжная школа курорта, где его гости смогут заказать индивидуальные или групповые занятия у инструкторов, имеющих удостоверения Национальной лиги. Для детей весь зимний сезон на курорте будут работать детские горнолыжные кемпы, клуб «Егорка».

«Занятия с юными райдерами проходят на отдельном склоне под присмотром опытных сертифицированных инструкторов. Начиная с 7 января каждую субботу для детей в возрасте с 7 до 14 лет будут проходить соревнования по горным лыжам и сноуборду на кубок «Хуторенок». Для маленьких гостей курорта также продолжат работать детские развлекательные клубы «Корпорация шалостей» и «Riders club», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что для пунктов проката курорта приобретены дополнительные комплекты оборудования, а прокат в Горном приюте будет полностью реновирован.

«Продажа сезонных и многодневных ски-пассов на новый зимний сезон стартовала 1 августа. Сейчас действует прозрачная политика скидок: чем раньше покупается ски-пасс, тем выгодней цена. К примеру, если полная цена сезонного взрослого ски-пасса 59,8 тыс. рублей, то в октябре его можно приобрести со скидкой 15%, в ноябре – 10%. Аналогично устроена система скидок на многодневные ски-пассы от трех дней. Цена дня катания в этом зимнем сезоне будет зависеть от праздничных периодов и месяца катания и варьироваться от 3750 до 4750 рублей для взрослых и от 1900 до 2400 рублей — для детей (от 7 до 14 лет)», — сообщили в пресс-службе.

К зимнему сезону готовятся и отели, и рестораны курорта. К его старту будут обновлены интерьеры популярных апартаментов Azimut Valset, в Горной Олимпийской деревне гости смогут оценить новый ресторан «Дичь», в котором планируется проводить специальные ужины в исполнении поваров-обладателей звезд гида Michellin. Зимой на курорте будут работать десятки ресторанов и кафе с различными концепциями – от недорогих кофеен до высокой гастрономии. Продолжат работать и такие круглогодичные аттракционы как родельбан, оснащенный теперь яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе «стеклянный». Отдыхающие также смогут покататься на санях тобогганах и собачьих упряжках. С 1 декабря в Ледовом дворце курорта начнет действовать семейный каток.

Как подчеркнул гендиректор курорта Александр Белокобыльский, главная цель всей работы по подготовке к новому зимнему сезону — чтобы гости Розы Хутор стремились возвращаться сюда вновь и вновь.