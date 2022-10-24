«В 20 раз мы увеличиваем финансирование и отрасль получает очень серьезные инвестиции не только из федерального бюджета, но и из региональных бюджетов. То есть по сути триллион на горизонте 2024 года инвестируется в отрасль. Это позволит нам создать инфраструктуру, на которую будут настроены все сервисы», — сказал он на встрече президента Владимира Путина с вице-премьерами.

Путин заметил, что внутренний турпоток «растет мощно на самом деле», а Чернышенко подчеркнул, что его структура принципиально изменилась.

«Раньше бизнес-поездки в два раза перекрывали поездки по отдыху, сейчас стало наоборот. Отдых вырос в два раза, а бизнес сократился по понятным причинам. Потому что очень много ездили в том числе иностранные туристы в большие города – Москву, Казань, Санкт-Петербург. Это вернется обязательно, самое главное – что мы нарастили туристический поток с целью рекреации и отдыха», — сказал вице-премьер.

По его словам, правительство работает над расширением классифицированного номерного фонда разными способами.

«Двадцать тысяч приросло у нас с прошлого года, развивается инфраструктура, поскольку очень мощные меры поддержки правительство осуществляет. Это и льготные кредиты, и участие в основном капитале, самое главное — строительство обеспечивающей инфраструктуры, те самые невозвратные тяжелые инвестиции, которые делает государство. Это все объединило участников индустрии. Более 200 тыс. различных компаний, они сейчас вносят более 3% вклад в ВВП. Мы считаем, что прогнозно этот показатель может достичь 10%. Во всяком случае, к нему нужно стремиться. В странах, где туризм является основой экономики, как раз до 10% ВВП он обеспечивает», — сказал вице-премьер.

Чернышенко напомнил о важности создания корпорации «Туризм.РФ», которая подписала соглашения о сотрудничестве с 51-м субъектом, имеющим потенциал для развития туризма. По его словам, из 600 предложенных проектов отобраны 75. Совокупный объем привлекаемых частных инвестиций составляет почти полтриллиона рублей, что позволит только в первом пуле проектов получить около 25 тыс. новых номеров, в основном трех- и четырехзвездочного уровня.

В ответ на замечание Путина о том, что это «самые востребованные» отели, вице-премьер добавил, что востребованность – основной критерий отбора проектов.