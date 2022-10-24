Имущественный комплекс площадью более 4,4 тыс. кв. м расположен в деревне Дулепово и состоит из 23 нежилых зданий и земельного участка, говорится в сообщении.

"Бывший детский лагерь "Мир" ранее принадлежал Первому троллейбусному парку города Москвы. Был открыт в 50-х годах, состоит в основном из деревянных корпусов, которые пришли в полную негодность и, соответственно, требуют полной реконструкции", — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что начальная стоимость продажи объекта составляет более 33,6 млн рублей.

"У данной имущественной сделки есть определенное условие: сохранить комплекс в качестве объекта социально-культурного назначения", — добавила Адигамова.

Прогнозный план приватизации содержит 17 комплексов областного имущества, ранее отнесенных к бывшим пионерским лагерям, базам отдыха и рекреационным зонам, состояние объектов на территориях которых оценивается как неудовлетворительное или руинированное (разрушенное).