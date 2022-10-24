По ее словам, регулярные рейсы по этому направлению будут выполняться пять раз в неделю — по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boing 737-800.

Ранее авиакомпания выполняла рейсы по данному маршруту по средам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщалось, авиакомпания Red Wings 8 октября начала выполнять полеты из международного аэропорта "Махачкала" в Дубай. Ранее компания не осуществляла перелеты по данному маршруту.

flyDubai, созданная правительством эмирата Дубай, начала деятельность в 2009 году. Перевозчик выполняет рейсы более чем по 80 направлениям.