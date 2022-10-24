«МСП еще не оправился от ограничений, связанных с ковидом. Не выплачены кредиты, которые брались на поддержку бизнеса и заработную плату работникам, нет денег на развитие, ремонт и покупку оборудования. Данные экскурсионных предприятий показывают, что в среднем падение количества обслуживаемых человек в одной точке реализации экскурсии более чем в 3 раза. Данные гостиниц показывают падение валового дохода более чем в 2 раза», — рассказала она, выступая на круглом столе Комитета по туризму Госдумы.

По словам Лобач, к ней обратились предприниматели Севастополя с просьбой о предоставлении дополнительных мер поддержки, чтобы предотвратить сжатие рынка, рост безработицы в туризме и смежных отраслях.

«Они предлагают предоставить кредитные каникулы или реструктуризировать кредиты по договорам займа на период до двух лет, выплаты субсидии в размере МРОТ на каждого работника тем предприятиям, которые сохраняют 70-80% сотрудников и их зарплаты. Кстати эта мера была эффективна и во время ковида», — отметила депутат.

Также турбизнес просит рассмотреть возможность продления Центробанком ограничения комиссии за эквайринг в размере 1%, а при оплате услуг по СПБ – 0%.