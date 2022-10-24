«В связи с установленным в Крыму высоким «желтым» уровнем террористической опасности, с августа наблюдается резкий отток туристов из регионов. Уровень бронирования на сентябрь составил 25%, октябрь – 5%, ноябрь – 0%. Динамика бронирований в республике Крым по объективным причинам по сравнению с прошлым годом, по оценке средств размещения, не такая активная. До резкого оттока средний процент бронирований составлял 35%», — сказала она, выступая на круглом столе, организованном комитетом.

Как отметила Лобач, всего с начала года Крым посетили более 5 млн туристов, это значительно меньше показателей прошлого года. Туристический поток по итогам 2021 года составил более 9,5 млн человек.

«Большинство туристов в 2022 году приехали по крымскому мосту на автомобилях и автобусах – это 83%. Оставшиеся 17% добирались до Крыма на поездах. По сравнению с предыдущими годами количество людей, воспользовавшихся железнодорожным транспортом увеличилось в 2,5 раза. До закрытия аэропорта Симферополя на самолетах прилетало больше всего туристов», — пояснила она.

По словам депутата, летний сезон в Крыму из-за проблем с транспортом также не может похвастаться высокими показателями, средняя загрузка объектов размещения составляла около 40%. При этом скидки на отдых в этом летнем сезоне достигали 50-60%.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что турпоток в Крым традиционно начинает снижаться после сентября-октября, так как зимой полуостров значительно меньше популярен у путешественников, чем Краснодарский край, из-за недостатка круглогодично работающей туристской инфраструктуры.