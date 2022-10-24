По данным спасателей, по спутниковой связи в понедельник тургруппа сообщила об улучшении самочувствия всех ее участников и о том, что 25 октября продолжит движение по ранее запланированному маршруту.

Наземная группа поисково-спасательного отряда МЧС по Сахалинской области 25 октября отправится на вулкан Баранский навстречу тургруппе.

Другая группа спасателей из шести человек, которая в понедельник утром на катере "Кальмар" добралась до восточного побережья Итурупа для поиска туристов, вернулась вечером в понедельник в район своего базирования — в село Буревестник.

Как сообщалось, 22 октября вечером спасателям поступила информация о том, что у трех участников зарегистрированной тургруппы, находящейся у подножия вулкана Баранский, появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры.

Группа состоит из четырех человек, маршрут группы пролегает через район мыса Конакова, бухта Исоя, бухта Любава, подножье вулкана Баранского, протяженность маршрута составляет 60 км. Сотовая связь в данном районе отсутствует.

Из-за погодных условий вертолет МЧС вылететь в район нахождения туристов в минувшие выходные не смог, морским путем на катере "Кальмар" спасатели (шесть человек) смогли добраться только в понедельник утром, но поиски туристов результата не дали, сообщает пресс-служба.