"Строительство завершится в декабре 2022 года, ввод в строй планируется весной 2023 года", — сказал собеседник агентства.

Согласно пресс-релизу ВСЖД, трехэтажное здание нового зала уже полностью возведено, выполнены работы по установке витражей, монтаж лестниц, выходов на привокзальную площадь и перрон.

В новом здании будут располагаться кассы дальнего следования, зал ожидания, камеры хранения, кафетерий, санитарные комнаты, лифт и эскалатор. Архитектурно корпус будет стилизован под историческое здание вокзала.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года РЖД начали строить новое здание на вокзале "Иркутск- Пассажирский". Площадь нового объекта — 4,9 тыс. кв. метров. Ввести здание в строй ранее планировалось к 2024 году.

Существующее здание вокзального комплекса Иркутск-Пассажирский построено в 1905 году. Вокзал отправляет в дальнем сообщении более 750 тыс. пассажиров в год, в пригородном сообщении — около 600 тыс. пассажиров в год. Суточный пассажиропоток составляет 3,7 тыс. пассажиров. Общая площадь вокзала — 7,5 тыс. кв. метров.