"На базе музея-заповедника "Абрамцево" в Подмосковье проведут реконструкцию двух спальных корпусов, библиотеки, водонасосной башни и дома столярного мастера Е.А. Зеленкова. Также на территории заповедника воссоздадут ранее существовавшие здания — гостевой дом, столярные мастерские и клуб-кафе", — говорится в сообщении.

В доме откроют студии для творческих гостей.

В библиотеке проведут перепланировку. На первом этаже будет читальный зал, архив, фонд хранения драгоценных металлов, редких книг и рукописей и кабинет сотрудников. В спальных корпусах предусмотрены вестибюль, гардероб, магазин, выставочные залы, комната смотрителя и реставрационные мастерские. Кроме того, специалисты установят новые инженерные коммуникации.

Музейно-выставочный комплекс реконструируют к 2026 году. Генеральный подрядчик по проектированию — ГУП "Геопроект".

Напомним, в 2019 году в музее-заповеднике "Абрамцево" завершили ремонт корпуса "Русские художники ХХ века". Капитальный ремонт здания выполнили впервые за 80 лет. Площадь экспозиции увеличилась в четыре раза — с 91 до 395 кв. м. Ремонтные работы начались в 2017 году. Трехэтажное здание с пристройкой в псевдоклассическом стиле, общая площадь которого составляет 738,5 кв. м, было возведено в 1938 году напротив главного усадебного дома.