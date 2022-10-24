"Я думаю, что в ближайшее время, возможно даже к концу этого осенне-зимнего сезона, мы продемонстрируем восстановление турпотока и доковидные показатели. При таких грамотных, на мой взгляд, подходах, которые демонстрирует малайзийская сторона, мы можем увеличить даже количество, в том числе тех туристов, которые ранее предпочитали соседние страны: Индонезию, Лаос, Филиппины и так далее", — сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

В свою очередь, атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ Джеффри Бин Мунир уточнил, что в 2019 году Малайзию посетило около 80 тыс. российских туристов. "Это очень хорошая цифра. Она сопоставима с цифрами того же года европейских государств, с которыми у нас в том числе были прямые авиасообщения", — подчеркнул президент УАТ.

Мальцев в то же время отметил, что Малайзию не стоит в этом плане сравнивать с массовыми направлениями.

"Малайзия никогда не будет являться по количеству туристов конкурентом Турции и так далее. Малайзия — это уникальное направление, и оно не может быть дешевым направлением. Оно всегда по стоимости выше среднего. Тем не менее, для своего ценового сегмента оно может претендовать на лидерство", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что турбизнес Урала заинтересован в привлечении туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона и рассчитывает наладить прямое авиасообщение с Малайзией в 2023 году.