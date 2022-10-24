«У нас сейчас в разработке несколько законопроектов. В частности, законопроект о курортном сборе, ждем закон о гостевых домах, работаем над бюджетом. В частности, внутри Госдумы идет обсуждение, и мы всем комитетом настаиваем, чтобы у нас появился такой механизм, как детский кешбэк, которого сейчас в бюджете нет. И мы ищем возможности для перераспределения в рамках государственных программ на эти нужды денег», — сказал он во время выступления на «круглом столе» Комитета по туризму Госдумы.

В рамках программы детского кешбэка россияне в 2021-2022 году могли купить путевки в лагеря для своих детей со скидкой 50%, но не более 20 тыс. рублей. За два года, по данным Ростуризма, этой возможностью воспользовались 1,2 млн родителей, в том числе в 2022 году было приобретено с кешбэком 845 тыс. путевок.