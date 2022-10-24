"Мы хотим предложить в состав национального Демидовского туристического маршрута, который проходит по территории Свердловской области, челябинский город Кыштым. Там сохранились два демидовских предприятия, которые до сих пор работают. Кроме того, мы получили федеральное финансирование и восстанавливаем "Белый дом" Демидовых. Хотим до конца 2024 завершить реконструкцию. Также завершено строительство дороги между Полевским и Уфалеем", — сказал Богашов на пленарном заседании туристской выставки "Большой Урал" в Екатеринбурге в понедельник.

АНО "Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области" также сообщает, что в Кыштыме началась реставрация исторической усадьбы заводчиков Демидовых "Белый дом". Работы будет проводить победитель объявленного администрацией конкурса — ООО "Строительная инжиниринговая компания "Синко"" (Санкт-Петербург), планируется завершить реставрацию до 1 ноября 2024 года.

Средства выделены в рамках национального проекта "Культура", стоимость работ оценивается в 526,6 млн рублей. В усадьбе заменят железобетонные перекрытия на деревянные, восстановят крышу, отреставрируют два флигеля, ворота с оградой, парк и сад.

Усадьба Демидовых — памятник истории и культуры федерального значения, она была основана в 1757 году. Комплекс имеет уникальное значение как территория исторического центра с сохранившейся первоначальной градостроительной планировочной структурой.

Объект расположен в центральной части Кыштыма, на возвышенном берегу заводского пруда рядом с Верхнекыштымским железоделательным заводом (ныне машиностроительный). Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича, оштукатурены.

С 1995 года дом закрыт на реконструкцию, пять лет назад было объявлено, что реставрация продолжится с привлечением средств частного инвестора, а затем здесь заработают гостиница, ресторан и музей. Однако эти планы не были реализованы. В 2020 году городские власти сообщили, что начинается подготовка повторного проекта реконструкции.