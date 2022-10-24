«Мы с вами знаем, что упразднен Ростуризм. Но, комментируя эту ситуацию, я просто должен сказать, что идет перегруппировка сил. И в этом отношении убежден, что туризм приобретает еще большую значимость для деятельности власти. Минэкономразвития — это то самое ведомство, которое отвечает за развитие экономики, и в этом отношении туризм становится еще более значимым с точки зрения правительства. Мы приветствуем это решение, считаем, что оно соответствует приоритетам. И мы, как законодатели, все сделаем для взаимосвязи со всеми ведомствами и исполнительными органами», — сказал он во время выступления на «круглом столе» Комитета по туризму Госдумы.

Парламентарий надеется, что абсолютное большинство специалистов, работавших в Ростуризме, будет сохранено в Минэкономразвития. «И я думаю, что именно так нужно подходить, это соответствует сегодняшним реалиям», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития.