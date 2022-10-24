По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 10:43 по местному времени (5:43 мск). Эпицентр находился в 12 км юго-западнее истока Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.

В телеграм-канале Байкальского филиала ЕГС РАН сообщается, что в расположенных по разные стороны истока Ангары порте Байкал землетрясение ощущалось в 4 балла, в туристическом поселке Листвянке — в 3 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), на севере — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль. Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.