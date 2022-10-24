По ее данным, вечером в субботу спасателям поступила информация о том, что у трех участников зарегистрированной тургруппы, находящейся у подножия вулкана Баранский, появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры.

"Группа состоит из четырех человек, маршрут группы пролегает через район мыса Конакова, бухта Исоя, бухта Любава, подножье вулкана Баранского, протяженность маршрута составляет 60 км. Сотовая связь в данном районе отсутствует", — говорится в сообщении.

Из-за погодных условий вертолет МЧС вылететь в район нахождения туристов в минувшие выходные не мог, морским путем на катере "Кальмар" спасатели (шесть человек) смогли добраться только в понедельник утром.

"Они высадилась на побережье для дальнейшего следования в район поиска туристов в пешем порядке. Ориентировочное расстояние по пресеченной местности составляет около 10 км. Выход на связь будет организован каждые три часа", — говорится в сообщении.

Вулкан Баранского (высота 1132 м) расположен в центральной части острова Итуруп, в северной части хребта Грозный. Это сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом. В истории вулкана зафиксировано несколько извержений, последнее было в 1951 году. Вулкан находится в 22 км юго-восточнее города Курильска (райцентр Курильского района).