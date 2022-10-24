Решением суда организатору рафтинга назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Отмечается, что в мае 2021 года при организации сплава на надувной лодке (рафте) по реке Большой Зеленчук 11 туристам из города Саров фигурант дела не обеспечил безопасность людей.

В результате, во время сплава лодка столкнулась с наклонившимся с берега деревом, рафт зажало, а оказавшаяся под водой женщина погибла.

Организатору сплава по горной реке инкриминировали по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).