"За неделю через "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 17 тыс. 190 единиц автотранспорта и 43 тыс. 615 человек. Общее количество ожидающего проезда транзитного транспорта на дорогах республики составляет 842 грузовые автомашины, легковых нет", — сказал Агузаров на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что на данный момент Транскавказская автомагистраль и Военно-грузинская дорога открыты для всех видов транспорта, таможенные и пограничные службы работают в штатном режиме.